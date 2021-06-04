Курс валют на 4 июня: сколько стоят доллар и евро

На пятницу, 4 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Стоимость доллара не изменилась, тогда как евро продолжает слабеть по украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 4 июня, Нацбанк установил официальный курс доллара США. Стоимость американской валюты осталась на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 27, 34 гривны за доллар.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс евро остановился на отметке 33,25, что на 8 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,29 – 27,31.

Евро – 33,14 – 33,17.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,21 гривны, продажа – 27,40 гривны.

Евро: покупка – 33,06 гривны, продажа – 33,41 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс национальной валюты на уровне 29,1 гривны.

гривны. Эксперты МВФ ожидают, что курс доллара в текущем году остаться на уровне 27,98 .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики экономисты пришли к согласию в том, что среднегодовой курс гривни будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года возрастет до 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года возрастет до гривны. В Минэкономики считают, что до 2024 года доллар может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала