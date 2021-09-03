Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 3 сентября
3 сентября 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На пятницу, 3 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 3 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,02 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день
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Стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс евро остановился на уровне 32,00 гривны, что на 7 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,95 – 26,97.
- Евро – 31,96 – 31,98.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,90 гривны, продажа – 27,09 гривны.
- Евро: покупка – 31,71 гривны, продажа – 32,06 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В Министерстве экономики также считают, что в 2024 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 29,20 гривны, а в конце года украинская гривна упадет до 29,40 гривны.