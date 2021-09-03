Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,02 гривні, що на 2 копійки більше, ніж в попередній банківський день
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Вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс євро зупинився на рівні 32,00 гривні, що на 7 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,95 – 26,97.
- Євро – 31,96 – 31,98.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,90 гривні, продаж – 27,09 гривні.
- Євро: купівля – 31,71 гривні, продаж – 32,06 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Міністерстві економіки також вважають, що у 2024 році середньорічний курс долара буде на рівні 29,20 гривні, а наприкінці року українська гривня впаде до 29,40 гривні.