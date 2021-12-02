Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 2 декабря
Источник:24 канал
На четверг, 2 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар продолжает укрепляться относительно украинской гривны, тогда как евро дешевеет.
Официальный курс доллара и евро
В четверг, 2 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,23 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты наоборот снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,84 гривны, что на 8 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,32 – 27,34.
- Евро – 31,01 – 31,03.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,16 гривны, продажа – 27,38 гривны.
- Евро: покупка – 30,64 гривны, продажа – 31,03 гривны.
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Прогноз курса гривны в 2022 году
- Согласно Международному валютному фонду, среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 28,50 гривны, а к концу года он вырастет до 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар.