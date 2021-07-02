Курс валют на 2 июля: доллар и евро снова существенно подорожали

На пятницу, 2 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают укрепляться относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 2 июля, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,38 гривны, что на 16 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже продолжает расти в цене. Курс евро остановился на отметке 32,52, что на 18 копейки больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,35 – 27,37.

Евро – 32,48 – 32,51.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,17 гривны, продажа – 27,40 гривны.

Евро: покупка – 32,16 гривны, продажа – 32,54 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара США к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет колебаться в пределах 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала