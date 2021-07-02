Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 2 липня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,38 гривні, що на 16 копійок більше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж продовжує зростати в ціні. Курс євро зупинився на позначці 32,52, що на 18 копійки більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,35 – 27,37.

Євро – 32,48 – 32,51.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,17 гривні, продаж – 27,40 гривні.

Євро: купівля – 32,16 гривні, продаж – 32,54 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара США до кінця 2021 року залишиться на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара коливатиметься в межах 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу