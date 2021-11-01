Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 1 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,27 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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В то же время стоимость европейской выросла. Курс евро остановился на уровне 30,59 гривны, что на 9 копеек больше, чем в прошлую пятницу..
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,25 – 26,27.
- Евро – 30,50 – 30,53.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,23 гривны, продажа – 26,44 гривны.
- Евро: покупка – 30,39 гривны, продажа – 30,73 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году составит 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на следующий год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала