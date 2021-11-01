Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 1 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,27 гривні, що на 5 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,59 гривні, що на 9 копійок більше, ніж минулої п'ятниці.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,25 – 26,27.

Євро – 30,50 – 30,53.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,23 гривні, продаж – 26,44 гривні.

Євро: купівля – 30,39 гривні, продаж – 30,73 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році буде становити 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні , а станом на кінець року – 29 гривень.

, а станом на кінець року – гривень. У проєкт бюджету на наступний рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу