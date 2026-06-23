Одна из валют резко подешевела – НБУ установил официальный курс на 24 июня
Нацбанк установил официальный курс валюты на среду, 24 июня. После серии рекордов в начале лета евро продолжило дешеветь.
Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 23 июня торговался по 44,90 гривны, то есть курс американской валюты фактически не изменился по сравнению с 22 июня. Официальный курс евро составил 51,41 гривны, то есть его цена снизилась на 5 копеек, сообщает Нацбанк.
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А вот 24 июня курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,88 гривны (-2 копейки);
- евро – 51,10 гривны (-31 копейка).
К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на полдень 23 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 45,15 гривны, а продажа – 44,65 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 45,03 гривны, а продажа – 45 гривен;
- в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,53 гривны, а продажа – 45,06 гривны.
Основания для осторожного оптимизма дают ожидания траншей международной финансовой помощи, достаточный уровень резервов Нацбанка и отсутствие признаков чрезмерного спроса на наличные деньги.