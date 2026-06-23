Одна из валют резко подешевела – НБУ установил официальный курс на 24 июня

Нацбанк установил официальный курс валюты на среду, 24 июня. После серии рекордов в начале лета евро продолжило дешеветь.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 23 июня торговался по 44,90 гривны, то есть курс американской валюты фактически не изменился по сравнению с 22 июня. Официальный курс евро составил 51,41 гривны, то есть его цена снизилась на 5 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 24 июня курс валюты будет следующим:

доллар – 44,88 гривны (-2 копейки);

евро – 51,10 гривны (-31 копейка).

К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 23 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 45,15 гривны , а продажа – 44,65 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 45,03 гривны , а продажа – 45 гривен ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,53 гривны, а продажа – 45,06 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 23 июня был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 51,78 гривны , а продажа – 51,14 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,60 гривны , а продажа – 51,80 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 51,28 гривны, а продажа – 51,89 гривны. Несмотря на динамичную ситуацию на валютном рынке, о начале масштабной девальвации гривны пока речь не идет. Как объясняют банкиры, в конце июня курс продолжает оставаться чувствительным к текущим экономическим и внешним факторам, однако основным сценарием остаются умеренные колебания в более широком диапазоне.

Основания для осторожного оптимизма дают ожидания траншей международной финансовой помощи, достаточный уровень резервов Нацбанка и отсутствие признаков чрезмерного спроса на наличные деньги.