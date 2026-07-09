В конце недели валюта подорожала: официальный курс доллара и евро на 10 июля
Нацбанк установил официальный курс валюты на пятницу, 10 июля. Неделя в Украине завершится подорожанием доллара и евро.
Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 9 июля торговался по 44,47 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 3 копейки по сравнению с 8 июля. Официальный курс евро составил 50,69 гривны, то есть его цена упала на 19 копеек, сообщает Нацбанк.
В свою очередь, 10 июля курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,51 гривны (+4 копейки);
- евро – 50,87 гривны (+18 копеек).
К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Напомним, 9 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем составляла 44,27 гривны, а продажа – 44,76 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,62 гривны, а продажа – 44,60 гривны;
- в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,04 гривны, а продажа – 44,61 гривны.
К слову, приближение официального курса доллара к "психологической отметке" в 45 гривен само по себе не свидетельствует о начале кризисных процессов, ведь Нацбанк остается ключевым игроком и располагает достаточным количеством инструментов для поддержания относительной стабильности.
В то же время эксперты отмечают: определяющим является именно характер курсовых изменений. Плавные колебания позволяют валютному рынку адаптироваться, тогда как резкие скачки способны спровоцировать ажиотаж.