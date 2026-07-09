Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 9 июля торговался по 44,47 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 3 копейки по сравнению с 8 июля. Официальный курс евро составил 50,69 гривны, то есть его цена упала на 19 копеек, сообщает Нацбанк.

В свою очередь, 10 июля курс валюты будет следующим:

доллар – 44,51 гривны (+4 копейки);

евро – 50,87 гривны (+18 копеек).

К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Напомним, 9 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

по данным 24 Канала , в банках покупка в среднем составляла 44,27 гривны , а продажа – 44,76 гривны ;

, в банках покупка в среднем составляла , а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,62 гривны , а продажа – 44,60 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,04 гривны, а продажа – 44,61 гривны.

А вот курс евро был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,58 гривны , а продажа – 51,22 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,04 гривны , а продажа – 51,20 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,82 гривны, а продажа – 51,33 гривны.

К слову, приближение официального курса доллара к "психологической отметке" в 45 гривен само по себе не свидетельствует о начале кризисных процессов, ведь Нацбанк остается ключевым игроком и располагает достаточным количеством инструментов для поддержания относительной стабильности.

В то же время эксперты отмечают: определяющим является именно характер курсовых изменений. Плавные колебания позволяют валютному рынку адаптироваться, тогда как резкие скачки способны спровоцировать ажиотаж.