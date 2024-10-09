Юань зафиксировал худший день на рынке за год

Китайский юань резко упал в цене во вторник, 8 октября. Китайская валюта зафиксировала худший день за более чем год, пишет Bloomberg. Кроме того, падение юаня негативно повлияло на ряд других валют.

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Юань упал на 0,9% по отношению к доллару США. Это самое большое дневное падение денежной единицы с июня 2023 года. Валюта ослабла частично из-за возвращения инвесторов с празднования "Золотой недели" в Китае. Во время перерыва оффшорный юань потерял более 1% от своей стоимости.

К теме! Обесценивание юаня также ослабили настроения относительно австралийского доллара и южнокорейской воны.

Напомним, что в конце сентября юань подорожал относительно доллара до пикового уровня за более чем год. Таким образом, рынок отреагировал на решение властей Китая о введении мощных экономических стимулов.