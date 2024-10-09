Доллар демонстрирует положительную динамику на рынке в преддверии публикации важных данных от Федеральной резервной системы США. Тогда как евро и фунт оказались под давлением.
Что влияет на курс доллара
Доллар удерживает устойчивые позиции на рынке во время торгов в среду, 9 октября. В то же время рынок ожидает публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, пишет Reuters.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;
этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.