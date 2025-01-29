Сколько долларов стоит фунт стерлингов

Фунт стерлингов упал относительно доллара, прервав трехдневную серию роста. Дело в том, что валютные инвесторы снова обратили внимание на тарифные угрозы со стороны США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Главная причина новой волны беспокойства из-за тарифов США – масштабная распродажа акций технологических компаний и бегство инвесторов в активы-убежища. Напомним, что из-за успеха чатбота с технологией искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek спровоцировал обвал фондового рынка на 1 триллион долларов, тогда как самые богатые люди мира потеряли более 100 миллиардов долларов.

Важно! Доллар, который стремительно рос после выборов в США в ноябре, в последнее время оказался под давлением, поскольку конкретные тарифные планы, на которые ожидали инвесторы, не были реализованы после инаугурации президента Дональда Трампа.

Курс фунта стерлинга упал на 0,6% до 1,2426 доллара США. После инаугурации Трампа, которая прошла 20 января, британская валюта подорожала примерно на 2%. В то же время фунт стерлингов продолжает фиксировать потери относительно доллара четвертый месяц подряд.