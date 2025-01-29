Готовы ли топовые экспортеры нефти снизить цены на призыв Трампа

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК, которые играют важное решение на мировом рынке нефти, пока не реагируют на призывы президента США Дональда Трампа о снижении цен на нефть. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним, что Трамп призвал топовых экспортеров нефти в мире снизить цены на нефть во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, снижение цен на нефть поможет прекратить полномасштабную войну России против Украины.

На сегодня известно, что министры стран, которые являются членами ОПЕК+, провели переговоры и приняли решение не менять текущий план по увеличению объемов добычи нефти. В частности, министры Саудовской Аравии и Ливана обсудили "укрепление совместных усилий по поддержанию стабильности мировых энергетических рынков", чтобы служить их взаимным интересам.

К теме! Источники сообщили изданию, что на встрече главных министров ОПЕК, которая запланирована на 3 февраля, тоже маловероятно решат скорректировать текущий план. Они добавили, что объемы добычи нефти, вероятнее всего, начнут увеличиваться с апреля.

Напомним, что страны ОПЕК+ на сегодня ограничивают собственную добычу нефти на уровне 5,86 миллиона баррелей в день. Для понимания, это примерно 5,7% мирового спроса.