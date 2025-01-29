Скільки доларів коштує фунт стерлінгів

Фунт стерлінгів впав щодо долара, перервавши триденну серію зростання. Річ у тому, що валютні інвестори знову звернули увагу на тарифні загрози з боку США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Головна причина нової хвилі занепокоєння через тарифи США – масштабний розпродаж акцій технологічних компаній та втеча інвесторів до активів-притулків. Нагадаємо, що через успіх чатбота з технологією штучного інтелекту від китайського стартапу DeepSeek спровокував обвал фондового ринку на 1 трильйон доларів, тоді як найбагатші люди світу втратили понад 100 мільярдів доларів.

Важливо! Долар, який стрімко зростав після виборів в США в листопаді, останнім часом опинився під тиском, оскільки конкретні тарифні плани, на які очікували інвестори, не були реалізовані після інавгурації президента Дональда Трампа.

Курс фунта стерлінга впав на 0,6% до 1,2426 долара США. Після інавгурації Трампа, яка пройшла 20 січня, британська валюта подорожчала приблизно на 2%. Водночас фунт стерлінгів продовжує фіксувати втрати щодо долара четвертий місяць поспіль.