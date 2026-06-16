Как изменился курс валют в обменных пунктах после нового рекорда евро в Украине

В понедельник, 15 июня, официальный курс доллара в Украине составляет 44,81 гривны, а курс евро побил исторический максимум в 52,03 гривны. Как изменились цены в банках и обменных пунктах – читайте далее.

Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 16 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,55 гривны (без изменений), а продажа — 45,09 гривны (-1 копейка).

(без изменений), а продажа — (-1 копейка). Покупка евро проходит по 51,60 гривны (-10 копеек), а продажа – по 52,45 гривны (+15 копеек).

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Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,90 гривны (без изменений), а продажа – 44,96 гривны (-6 копеек).

(без изменений), а продажа – (-6 копеек). В свою очередь, покупка евро проходит по 52,10 гривны (-4 копейки), а продажа – по 52,30 гривны (-9 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 44,45 гривны (-1 копейка), а продают – по 44,95 гривны (+2 копейки).

(-1 копейка), а продают – по (+2 копейки). Евро покупают по 51,93 гривны (-6 копеек), а продают – по 52,43 гривны (-4 копейки).

От чего зависит курс евро в Украине

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что курс евро в Украине формируется под влиянием как внутренних процессов на рынке, так и глобальных тенденций.

В частности, он зависит от соотношения евро и доллара на международных торгах. Например, на этой неделе оно, вероятно, будет находиться в пределах 1,15 – 1,18, следовательно, это означает диапазон 51–52,50 гривны.

Поэтому даже несмотря на вызовы в сфере безопасности и психологическое давление, существенных потрясений на валютном рынке не прогнозируют. Вместо этого коридор колебаний курса доллара ожидается в пределах 44,40 – 45,10 гривны.