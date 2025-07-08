Евро приближается к максимуму: как тарифы Трампа повлияли на валюту ЕС

Евросоюз и США приближаются к предварительному торговому соглашению, которое может временно снизить напряженность между сторонами. На этом фоне евро укрепился до максимума почти за четыре года.

Какой курс евро

Во вторник, 8 июля, курс евро превысил отметку 1,17 доллара. Таким образом валюта ЕС приблизилась к самому высокому уровню с августа 2021 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Почему растет курс евро

Евро растет на фоне снижения торговой напряженности между США и ЕС. Как отмечается, Вашингтон предложил соглашение, которое предусматривает сохранение базовой пошлины в размере 10% с исключениями для важных секторов экономики, таких как авиастроение.

Важно! Пока неизвестно, готовы ли США распространить эти исключения на политически чувствительные отрасли: автопром, металлургию, фармацевтику и алюминиевую промышленность, несмотря на настойчивые просьбы со стороны ЕС.

ЕС рассчитывает заключить предварительное соглашение с США уже на этой неделе, чтобы зафиксировать пошлину в размере 10% до окончания последнего срока 1 августа.

Между тем Евросоюз объявил о подготовке пошлин на ряд американских товаров в ответ на действующие тарифы США на металлы.

Примечательно! Представители ЕС предупредили, что в случае срыва соглашения могут быть введены дополнительные меры, включая экспортный контроль и ограничение доступа американских компаний к государственным контрактам.