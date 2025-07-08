Как отреагировали рынки

Американский фондовый рынок отреагировал снижением: индекс S&P потерял около 0,8% до закрытия торгов. Однако в Азии рынки оказались более устойчивыми – японский Nikkei отыграл утренние потери, а южнокорейский индекс подскочил на 1,8%, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Мы увидим немало нестабильности, поскольку в ближайшее время будет появляться все больше подобных писем и переговоры по пошлинам выйдут на первый план накануне крайнего срока 1 августа,

– отметил Тапас Стрикленд, глава отдела рыночной экономики в National Australia Bank.

Важно! Министр финансов США Скотт Бессент, в понедельник, 7 июля, сообщил, что в ближайшие 48 часов ожидается несколько новых торговых заявлений.

Какие пошлины ввел Трамп

В понедельник, 7 июля, президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы против двух ближайших союзников США - Японии и Южной Кореи. Аналогичные пошлины будут введены на товары из Туниса, Малайзии и Казахстана.

Решение о введении дополнительных тарифов с 1 августа также коснулось:

Южной Африки, Боснии и Герцеговины – 30%;

Индонезии – 32%;

Сербии и Бангладеша – 35%;

Камбоджи и Таиланда – 36%;

Лаоса и Мьянмы – 40%.

В письмах, направленных в эти 14 стран, Трамп допустил возможность дополнительных переговоров, но предупредил: любые ответные меры повлекут зеркальную реакцию со стороны США.

Если вы решите повысить свои пошлины – на сколько бы не решили, – эта цифра будет добавлена к нашим 25%,

– говорится в письмах, адресованных Японии и Южной Корее.

Новые пошлины вступят в силу с 1 августа и, что важно, не будут комбинироваться с уже действующими отраслевыми тарифами, например на автомобили, сталь и алюминий.

На вопрос, является ли эта дата окончательной, Трамп ответил, что она жесткая, но не на 100%.

Если они позвонят и предложат другой подход, мы готовы рассмотреть это,

– добавил президент США.

По словам бывшего торгового представителя США Венди Катлер, решение Трампа ввести повышенные тарифы против двух ближайших союзников – Японии и Южной Кореи – вызывает сожаление, но надежда на дипломатический прорыв еще есть.

Как отреагировали в Японии и Южной Корее

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба отметил, что достигнут определенный прогресс в попытках не допустить роста тарифов до 35%, как ранее угрожал ввести Трамп.

Мы получили предложение от США немедленно начинать переговоры в связи с новым сроком – 1 августа. В зависимости от реакции Японии содержание письма может быть пересмотрено,

– заявил Исиба.

Южная Корея сообщила, что планирует активизировать торговые переговоры с США и настаивать на сохранении или снижении действующих льгот на экспорт автомобилей и стали.

Введут ли пошлины против Китая

У Китая есть время до 12 августа на достижение соглашения с Белым домом, чтобы избежать возобновления ограничений со стороны Трампа. Во вторник, 8 июля, Китай предупредил США, что восстановление тарифов на китайские товары может повлечь ответные меры.

Важно! Вьетнам и Китай договорились активизировать торговое и инвестиционное сотрудничество в ходе встречи на саммите БРИКС в Бразилии.

Трамп также пригрозил странам, участвующим в саммите БРИКС, дополнительными 10-процентными пошлинами, если они будут проводить "антиамериканскую" политику. В блок входят, в частности, Бразилия, Россия, Индия и Китай.