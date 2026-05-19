Валюта движется к новым рекордам: сколько гривен в 100 евро теперь

Евро несколько вырос в начале недели. Однако эти колебания ожидаемы. Ситуация на валютном рынке в целом стабильная и предсказуемая.

Какой курс евро сейчас?

19 мая официальный курс евро – 51,41 гривны, сообщает НБУ.

В то же время в банках средний курс евро, по данным издания "Минфин", таков:

покупка – 51 гривны за евро;

продажа – 51,70 гривны за евро.

А вот в обменниках ситуация следующая:

покупка – 51,45 гривны за евро;

продажа – 51,63 гривны за евро.

В комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что внезапных курсовых скачков или неожиданных падений на этой неделе ожидать не стоит.

Как говорит Лесовой, сейчас на рынке сохраняются те же тенденции, что и на прошлой неделе. В частности, ориентация будет происходить именно на соотношение пары евро / доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Курс евро в Украине, как и в прошлые недели, будет ориентироваться на мировые торги пары евро/доллар. По всем признакам соотношение этих валют вряд ли существенно изменится и составит 1,16 – 1,18. То есть, общие "условия" валютного рынка не изменятся.

Важно! В течение этой недели курс евро ожидается в пределах 50,50 – 52,50 гривны.

Сколько гривен можно получить, если обменять 100 евро?

Если сдать 100 евро в банк, можно получить ориентировочно – 5 100 гривен.

При сдаче 100 евро в обменник, реально получить примерно – 5 145 гривен.

За сколько сегодня можно купить 100 евро?

Для покупки 100 евро в банке, необходимо иметь примерно – 5 170 гривен.

А в обменнике покупка 100 евро обойдется в ориентировочно – 5 163 гривен.

