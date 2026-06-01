Курс снижается с 1 июня: сколько гривен в 100 евро теперь

Курс валют в Украине остается почти неизменным. Весомых изменений с 1 июня не произошло. Общая ситуация на валютном рынке в течение этого месяца ожидается стабильная.

Какой курс евро в Украине 1 июня?

По состоянию на 1 июня, официальный курс евро в Украине – 51,5545 гривны, сообщает НБУ.

Читайте также Обменники начали лето с новым курсом: сколько стоят доллар и евро теперь

В банках средний курс евро, по данным издания "Минфин", такой:

покупка – 51,25 гривны за евро;

продажа – 51,91 гривны за евро.

В обменниках ситуация следующая:

покупка – 51,60 гривны за евро;

продажа – 51,78 гривны за евро.

Как указал в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, весомых изменений курса в июне не ожидается. Евро в течение первого месяца лета, вероятно, будет находиться в пределах от 51 до 52 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Показательно, что даже при сложном начале года – с атаками на энергетическую инфраструктуру, ростом расходов бизнеса и подорожанием импортных товаров – гривна ослаблялась постепенно.

Сколько гривен надо, чтобы купить 100 евро сейчас?

для покупки 100 евро в банке, сейчас нужно почти – 5 191 гривна;

при покупке 100 евро в обменнике, придется потратить ориентировочно – 5 178 гривен.

Сколько можно получить, если сдать 100 евро?

при сдаче 100 евро в банк, можно получить ориентировочно – 5 125 гривен;

если сдавать 100 евро в обменнике, можно выручить примерно – 5 160 гривен.

Что важно знать об обмене евро сейчас?