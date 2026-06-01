Курс снижается с 1 июня: сколько гривен в 100 евро теперь
Курс валют в Украине остается почти неизменным. Весомых изменений с 1 июня не произошло. Общая ситуация на валютном рынке в течение этого месяца ожидается стабильная.
Какой курс евро в Украине 1 июня?
По состоянию на 1 июня, официальный курс евро в Украине – 51,5545 гривны, сообщает НБУ.
Читайте также Обменники начали лето с новым курсом: сколько стоят доллар и евро теперь
В банках средний курс евро, по данным издания "Минфин", такой:
- покупка – 51,25 гривны за евро;
- продажа – 51,91 гривны за евро.
В обменниках ситуация следующая:
- покупка – 51,60 гривны за евро;
- продажа – 51,78 гривны за евро.
Как указал в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, весомых изменений курса в июне не ожидается. Евро в течение первого месяца лета, вероятно, будет находиться в пределах от 51 до 52 гривен.
Показательно, что даже при сложном начале года – с атаками на энергетическую инфраструктуру, ростом расходов бизнеса и подорожанием импортных товаров – гривна ослаблялась постепенно.
Сколько гривен надо, чтобы купить 100 евро сейчас?
- для покупки 100 евро в банке, сейчас нужно почти – 5 191 гривна;
- при покупке 100 евро в обменнике, придется потратить ориентировочно – 5 178 гривен.
Сколько можно получить, если сдать 100 евро?
- при сдаче 100 евро в банк, можно получить ориентировочно – 5 125 гривен;
- если сдавать 100 евро в обменнике, можно выручить примерно – 5 160 гривен.
Что важно знать об обмене евро сейчас?
Результат обмена евро зависит именно от состояния банкнот. Если купюры имеют незначительные повреждения, их можно свободно обменять. То есть, такая процедура происходит по стандартному курсу.
Если же купюра имеет признаки значительного износа, ее отдают на инкассо. Это специальная процедура при которой ваш банк передает банкноту для обмена банку-корреспонденту. Заметим, при инкассо взимается комиссия.