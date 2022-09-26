Евро и фунт обвалились до рекордного максимума по отношению к доллару

Курс евро по отношению к доллару опустился до 20-летнего минимума. Что касается фунта, то его обвал связан с опаской трейдеров относительно экономического плана нового правительства в стране.

Стремительное падение фунта

Трейдеры серьезно опасаются напряжения в финансовом секторе, которое может быть связано с экономическим планом нового правительства Великобритании. Также стоит заметить, что стремительное падение фунта помогло доллару США достичь нового максимума за два десятилетия против корзины основных валют.

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Фунт упал, 23 сентября, на 4,9% до исторического самого низкого уровня в 1,03 доллара, а затем стабилизировался около 1,05 доллара, что на 2,9% ниже закрытия предыдущей сессии.

Это произошло из-за заявления нового главы Минфина Кваса Квартенга. Он объявил об историческом снижении налогов в результате наибольшего увеличения заимствований с 1972 года.

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Что происходит с евро

Что касается курса евро по отношению к доллару, то он также достиг нового минимума. Все из-за так называемых "тлеющих" опасений рецессии в связи с энергокризисом на фоне российской агрессии и войны в Украине.

Евро упало до 0,95 доллара, но затем немного отыграв падение, снизившись на 0,71% до 0,96 доллара.

Индекс доллара по отношению к другим валютам

Также доллар продолжил свое восстановление по отношению к иене.

Индекс доллара, в корзину которого входят фунт стерлингов, евро и иена, достиг 114,58 впервые с мая 2002 года, а затем снизился до 114,02, что на 0,78% выше, чем в конце прошлой недели.

Укрепление доллара в значительной степени было связано с интенсивной распродажей фунта стерлингов,

– заметил эксперт Сактианди Супаат из Maybank.