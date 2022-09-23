Индекс доллара США в пятницу, 23 сентября, стремительно вырос и установил новый рекорд. Торги продолжаются круглосуточно.
Достойно внимания Феноменальный успех на рынке: что лучше – надежные акции или амбициозные новички
Позиции доллара США на рынке
На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 113,05, согласно данным Yahoo!Finance. С начала дня эти котировки выросли на 1,54%. Индекс начал день на уровне 111,24. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель достигал 113,23. Это новый пиковый уровень;
- В то время как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,98, по данным CNBC.
В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) остановились на уровне 113,05, согласно данным WSJ. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 1,52%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- за последний месяц этот показатель вырос на 3,89%;
- за три месяца Индекс усилил позиции на 8,49%;
- с начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 17,78%;
- В целом за 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 21,12%.