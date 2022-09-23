Индекс доллара США в пятницу, 23 сентября, стремительно вырос и установил новый рекорд. Торги продолжаются круглосуточно.

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Позиции доллара США на рынке

На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 113,05, согласно данным Yahoo!Finance. С начала дня эти котировки выросли на 1,54%. Индекс начал день на уровне 111,24. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель достигал 113,23. Это новый пиковый уровень;

Это новый пиковый уровень; В то время как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,98, по данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) остановились на уровне 113,05, согласно данным WSJ. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 1,52%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за последний месяц этот показатель вырос на 3,89%;

за три месяца Индекс усилил позиции на 8,49%;

с начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 17,78%;

В целом за 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 21,12%.

Ситуация на валютном рынке