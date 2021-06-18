Евро упал до минимума с августа 2020 года: почему укрепляется гривна

Украинская гривна продолжает укрепляться по отношению к американскому доллару и европейской валюты и в который раз обновила свой максимум. О причинах читайте на Финансы 24.
Какой курс евро
В пятницу, 18 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 32,44 гривны. Это на 33 копейки меньше, чем в четверг. Более того, это минимум за более 10 месяцев. Последний раз курс евро по отношению к гривне был ниже 30 августе – 32,42 гривны.
Обратите внимание Биткоин признали официальным платежным средством: какие перспективы для рынка это открывает
Почему евро падает
Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, в комментарии 24 канала объяснил, что гривна укрепилась к евро только технически.
Причина в долларе
На самом деле это доллар укрепляется. Соответственно и евро упал к доллару,
– утверждает эксперт.
ФРС (Федеральная резервная система США – как в Украине Нацбанк) в четверг заявила, что будет повышать ставки быстрее. Как объясняет Шоломицкий, это означает также их позицию относительно сильного восстановления экономики США, что делает доллар более привлекательным.
Причина в инфляции
Также влияет несколько выше, чем ожидалось инфляция в Еврозоне, это отдельно добавляет снижение стоимости евро.
Укрепление гривни: коротко
- Украинская гривна укрепляется не только по отношению к евро, но и по отношению к доллару. Аналитики опрошенные 24 каналом ожидают, что в июне гривна будет двигаться в направлении 26,50 за доллар.
- Среди основных внутренних причин укрепления гривни – аукционы ОВГЗ, через которые нерезиденты активно покупают украинскую валюту.