Главный конкурент биткоина стремительно приближается к своему историческому максимуму

Вторая известнейшая криптовалюта мира подорожала до важной психологической отметки. Цифровая монета достигла этого уровня впервые с 2021 года.

Речь идет об Ethereum, которая также занимает второе место после биткоина по капитализации на рынке. Криптовалюта приблизилась к своему историческому максимуму, информирует 24 Канал.

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Ethereum достиг важного ценового уровня

Стоимость цифровой монеты Ethereum пересекла отметку в 4000 долларов за штуку. Рыночная капитализация криптовалюты оценивается в 486,5 миллиарда долларов, согласно данным CoinMarketCap. Напомним, что предыдущий исторический рекорд Ethereum зафиксировал 10 ноября 2021 года. Тогда монета стоила 4868 долларов.

Биткоин установил новый исторический максимум на рынке. Курс монеты вырос до 72 177 долларов. Это не впервые с начала текущего года эта криптовалюта обновляет ценовой рекорд . По состоянию на 6 марта пиковым значение для криптовалюты была цена на уровне 69 202 долларов за штуку.

Напомним, что в начале марта на рынке криптовалют зафиксировали рекордный с 2021 года уровень жадности. Этот показатель пересек отметку в 90%.

Что влияет на стоимость криптовалюты

Стоит добавить, что за последние 7 дней Ethereum вырос в цене на 15,32%. В то же время ограниченное предложение монеты на рынке и сразу несколько важных событий в экосистеме Ethereum могут поддержать дальнейшее подорожание второй самой известной криптовалюты в мире. Об этом рассказали аналитики CryptoQuant.

Тогда как аналитик из CoinShares заявил, что рост стоимости Ethereum может быть связан с вероятным появлением биржевых фондов (ETF) на Ethereum и ожидаемым обновлением Dencun.