Головний конкурент біткойна стрімко наближається до свого історичного максимуму
Друга найвідоміша криптовалюта світу подорожчала до важливої психологічної позначки. Цифрова монета досягнула цього рівня вперше з 2021 року.
Йдеться про Ethereum, яка також посідає друге місце після біткойна за капіталізацією на ринку. Криптовалюта наблизилася до свого історичного максимуму, інформує 24 Канал.
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Ethereum досягнув важливого цінового рівня
Вартість цифрової монети Ethereum перетнула позначку у 4000 доларів за штуку. Ринкова капіталізація криптовалюти оцінюють у 486,5 мільярда доларів, згідно з даними CoinMarketCap. Нагадаємо, що попередній історичний рекорд Ethereum зафіксував 10 листопада 2021 року. Тоді монета коштувала 4868 доларів.
Нагадаємо, що напочатку березня на ринку криптовалют зафіксували рекордний з 2021 року рівень жадібності. Цей показник перетнув позначку у 90%.
Що впливає на вартість криптовалюти
Варто додати, що за останні 7 днів Ethereum зріс в ціні на 15,32%. Водночас обмежена пропозиція монети на ринку та відразу кілька важливих подій в екосистемі Ethereum можуть підтримати подальше подорожчання другої найвідомішої криптовалюти у світі. Про це розповіли аналітики CryptoQuant.
Тоді як аналітик з CoinShares заявив, що зростання вартості Ethereum може бути пов'язане із ймовірною появою біржових фондів (ETF) на Ethereum і очікуваним оновленням Dencun.Трейдинг – це один із найефективніших варіантів для заробітку онлайн. Опанувати всі тонкощі й нюанси допоможуть експерти Forex Club. Тож не втрачайте час та починайте нове життя все зараз!