Индекс доллара США во время торгов 8 ноября демонстрирует на рынке положительную динамику, однако котировки достаточно существенно отошли от более сильных позиций, которые зафиксировали на прошлой недели.
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Кроме того, сейчас инвесторы активно следят за промежуточными выборами в США и ожидают результатов. В целом на сегодняшних торгах валюта выросла и немного восстановила предыдущие потери.
Динамика доллара США на рынке
На этот момент, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 110,37, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,23%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,88, согласно данным CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что происходит с другими валютами
Евро с начала торгов вырос до самого высокого уровня за последние две недели, однако после этого валюта немного ослабила позиции на рынке. Параллельно фунт стерлингов за сегодня потерял 0,43%.
Однако британская валюта очень сильно отошла от своих недавних минимумов. В то же время японская иена выросла на рынке до максимума за неделю. Речь идет о курсе на уровне 146,15 иены за доллар, пишет CNBC.
Больше об актуальной ситуации на рынке:
- В ходе торгов котировки колебались в диапазоне 110,05 – 110,61, по данным сайта Yahoo!Finance;
- Несмотря на положительную динамику на рынке по состоянию на 8 ноября, но к середине прошлой недели Индекс доллара США достиг отметки на уровне 113,5, сообщает CNBC;
- Также важным фактором, приведшим к давлению на доллар США в течение последних нескольких дней стали сообщения о вероятном смягчении политики нулевой терпимости к коронавирусу в Китае. Reuters.
- На выходных в Китае заявили, что они продолжат свою политику, но благодаря некоторым корректировкам китайские акции выросли на 5,3%, что стало самым большим ростом за неделю более чем за 2 года.
- Дело в том, что на фоне надежды на вероятное возобновление работы второй экономики в мире трейдеры инвестировали в рынок триллион долларов, сообщает Reuters.
- В Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".