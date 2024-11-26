Российский рубль снова пробил дно, тогда как доллар, евро и юань фиксируют новые рекорды

Российский рубль продолжает падать в цене. Более того, валюта зафиксировала до рекордного минимума.

Рубль обвалился до нового минимума

Во вторник, 26 ноября, российский рубль обвалился до самого низкого уровня с марта 2022 года относительно доллара США и китайского юаня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рубль достиг 14,5 по отношению к китайскому юаню впервые с марта 2022 года. Тогда как российская валюта зафиксировала спад на 0,8% до 104,85 за доллар. Это новый минимум с марта 2022 года, первого месяца полномасштабной войны в Украине.

Дорожает также и евро. Курс пересек отметку в 110 рублей за евро. К тому же во время торговой сессии рубль достиг 105,79 за доллар и 111,07 за евро.

Ситуацию на валютном рынке также прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов. Он заявил, что российский рубль приносит пользу компаниям-экспортерам, компенсируя негативное влияние высокой базовой процентной ставки центрального банка.