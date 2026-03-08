После рекордов доллара на валютном рынке прогнозируют "настоящую оттепель"
- На валютном рынке прогнозируют уменьшение хаотических курсовых всплесков, в частности из-за завершения холодов.
- Ожидается сужение ежедневных колебаний курса валют, а также сближение показателей межбанковского и наличного рынков.
Вероятно, посреди марта валютный рынок будет более уравновешенным, без хаотичных курсовых всплесков. Одной из причин станет завершение холодов, что ослабит спрос на валюту, ведь потребность в импорте энергоносителей будет медленно уменьшаться.
Какой будет ситуация 9 – 15 марта?
Зато предложение сезонно расти, в частности из-за продажи валютной выручки агрохолдингами накануне посевной. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Важной для баланса остается стратегия Нацбанка, которая фактически сдерживает резкие скачки курса. Речь идет о режиме "управляемой гибкости", при котором регулятор сохраняет ключевое влияние на рынок и в случае необходимости может сглаживать избыточный спрос валютными интервенциями.
Однако, вероятнее всего, в течение следующей недели рынок будет находиться в состоянии относительной "саморегуляции" Более того, объемы продажи валюты иногда могут даже превышать спрос.
Банкир выделил характерные черты этого периода.
Уменьшение спроса на наличном рынке
По предварительным оценкам, на наличном рынке спрос и предложение будут находиться в определенном балансе, что повлечет за собой "успокоение" основных курсовых характеристик.
Уменьшение волатильности
Ежедневные колебания курса доллара сузятся до 0,10 – 0,15 гривны, а евро – до 0,25 – 0,35 гривны. То есть рынок войдет в более прогнозируемый режим изменений, сформированный благодаря "управляемой гибкости".
"Курсовое сближение"
Межбанк и наличный рынок постепенно будут сближаться по курсам, прежде всего покупки. На этом фоне спред на наличном рынке постепенно будет сужаться: в банках до 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро, в обменниках до 0,6 – 1 гривны за доллар и 1 – 1,3 гривны за евро.
К слову, в отдельные моменты курс продажи наличной валюты может быть даже ниже межбанковского
Как будет формироваться курс евро?
На следующей неделе курс евро будет зависеть прежде всего от ситуации на мировых рынках и динамики пары доллар – евро.
Период глобальной турбулентности продолжается, а на фоне военных рисков американская валюта продолжает выполнять роль "защитной гавани". Именно поэтому туда направляют часть финансовых потоков, что и поддерживает ее позиции.
Интересно! Ожидается, что соотношение доллара к евро будет находиться в пределах 1,155 – 1,175.
Нацбанк, уменьшив свое влияние, внимательно следить за событиями и оперативно реагировать на любые угрозы. На валютном рынке начинается настоящая "оттепель",
– резюмировал эксперт.
Характеристики рынка с 9 по 15 марта:
Коридоры валютных колебаний: на межбанке 42,5 – 43,35 гривны за доллар и 49 – 51 гривны за евро; на наличном рынке 42,5 – 43,5 гривны за доллар и 49 – 51 гривны за евро на наличном рынке 42 5 43 5 гривны за доллар и 49 51 гривны за евро.
Ежедневные курсовые колебания: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.
Разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.
Разница курсов покупки: в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.
Разница курсов продажи: в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.
Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.
Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.
К слову, Нацбанк уже установил курс валют на понедельник, 9 марта. Доллар будет стоить 43,72 гривны, тогда как евро – 50,54 гривны.