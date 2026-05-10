Стоит ли украинцам ждать "сюрпризов" от курса доллара посреди мая
- Украинский валютный рынок остается стабильным, поэтому существенных изменений курса доллара на середину мая не ожидают.
- Нацбанк продолжает поддерживать баланс на рынке, а разблокирование европейского кредита играет на перспективу.
Несмотря на глобальные экономические риски, украинский валютный рынок остается достаточно стабильным и защищенным от резких колебаний. Режим "управляемой гибкости" сочетает элементы свободного курсообразования и регулирования со стороны Нацбанка.
Какой будет ситуация в середине мая?
Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. В течение следующей недели, 11 – 17 мая, вряд ли произойдут существенные изменения: заметного подорожания или удешевления валюты пока не ожидают.
По словам эксперта, пока на валютном рынке отсутствуют предпосылки как для резкого роста курсов, так и для их ощутимого снижения или изменения привычных коридоров ежедневных колебаний. Главные факторы влияния не изменятся, поэтому особых "сюрпризов" украинцам пока бояться не стоит.
- Во-первых, стратегия Нацбанка и в дальнейшем позволяет удерживать баланс между спросом и предложением, а валютные интервенции эффективно сглаживают подобные перекосы.
- Во-вторых, актуальными остаются геополитические риски, которые влияют на стоимость топлива, поэтому дизель и бензин в Украине пока вряд ли существенно подешевеет.
- В-третьих, решение монетарного комитета Нацбанка от 30 апреля сохранить учетную ставку на уровне 15% частично позволяет уменьшить давление на валютный рынок.
К слову, речь идет о поддержке популярности гривневых депозитов, средние ставки по которым останутся на уровне 13 – 14,5% годовых, что превышает ожидаемые темпы инфляции. Такое хранение средств будет оставаться выгоднее хаотичной покупки валюты.
То есть наличный рынок не будет страдать от бешеного спроса. Фактически решение Нацбанка следует рассматривать, как "обезболивающее", что будет поддерживать валютный рынок в контролируемом состоянии.
Подробнее о депозитных условиях для 24 Канала рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. Короткие гривневые вклады на 3 – 6 месяцев могут быть удобным вариантом сохранения денег перед переездом, ремонтом, лечением и крупными покупками. А вот длинный срок в 6 – 9 месяцев с минимальной суммой в 10 тысяч гривен поможет получить ощутимый доход. Более того, именно новым клиентам финучреждения часто предлагают специальные бонусы.
- В-четвертых, долгосрочный положительный эффект будет иметь и разблокирование кредита ЕС на 90 миллиардов евро.
Ожидается, что благодаря макрофинансовой поддержке Украина сможет избежать рисков хронического дефицита бюджета, который мог бы усилиться из-за войны и ее последствий. В то же время это позволит и в дальнейшем стабильно финансировать потребности армии и обеспечивать выплаты работникам бюджетной сферы.
Итак, в течение 11 – 17 мая курс доллара будет колебаться в пределах 43,8 – 44,25 гривны, что практически соответствует показателям предыдущих недель. Что касается евро, он будет стоить 50,5 – 52,5 гривны.
Напомним, что курс евровалюты в значительной степени зависит от мирового соотношения пары евро-доллар, а также событий на Ближнем Востоке и цен на энергоносители. В случае обострения ситуации вокруг Ирана можно ожидать укрепления американской валюты, но если нынешний статус-кво сохранится – котировки евро к доллару будут в пределах 1,16 – 1,18.
Характеристики рынка с 11 по 17 мая:
Коридоры валютных колебаний: на межбанке 43,8 – 44,25 гривны за доллар и 50,5 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 43,75 – 44,25 гривны за доллар и 50,5 – 52 гривны за евро.
Ежедневные) курсовые колебания: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.
Разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.
Разница курсов покупки: в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.
Разница курсов продажи: в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.
Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.
Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.