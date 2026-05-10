Стоит ли украинцам ждать "сюрпризов" от курса доллара посреди мая

Несмотря на глобальные экономические риски, украинский валютный рынок остается достаточно стабильным и защищенным от резких колебаний. Режим "управляемой гибкости" сочетает элементы свободного курсообразования и регулирования со стороны Нацбанка.

Какой будет ситуация в середине мая?

Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. В течение следующей недели, 11 – 17 мая, вряд ли произойдут существенные изменения: заметного подорожания или удешевления валюты пока не ожидают.

По словам эксперта, пока на валютном рынке отсутствуют предпосылки как для резкого роста курсов, так и для их ощутимого снижения или изменения привычных коридоров ежедневных колебаний. Главные факторы влияния не изменятся, поэтому особых "сюрпризов" украинцам пока бояться не стоит.

Во-первых, стратегия Нацбанка и в дальнейшем позволяет удерживать баланс между спросом и предложением, а валютные интервенции эффективно сглаживают подобные перекосы.

Во-вторых, актуальными остаются геополитические риски , которые влияют на стоимость топлива, поэтому дизель и бензин в Украине пока вряд ли существенно подешевеет.

В-третьих, решение монетарного комитета Нацбанка от 30 апреля сохранить учетную ставку на уровне 15% частично позволяет уменьшить давление на валютный рынок.

К слову, речь идет о поддержке популярности гривневых депозитов, средние ставки по которым останутся на уровне 13 – 14,5% годовых, что превышает ожидаемые темпы инфляции. Такое хранение средств будет оставаться выгоднее хаотичной покупки валюты.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА То есть наличный рынок не будет страдать от бешеного спроса. Фактически решение Нацбанка следует рассматривать, как "обезболивающее", что будет поддерживать валютный рынок в контролируемом состоянии.

Короткие гривневые вклады на 3 – 6 месяцев могут быть удобным вариантом сохранения денег перед переездом, ремонтом, лечением и крупными покупками. А вот длинный срок в 6 – 9 месяцев с минимальной суммой в 10 тысяч гривен поможет получить ощутимый доход.

В-четвертых, долгосрочный положительный эффект будет иметь и разблокирование кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

Ожидается, что благодаря макрофинансовой поддержке Украина сможет избежать рисков хронического дефицита бюджета, который мог бы усилиться из-за войны и ее последствий. В то же время это позволит и в дальнейшем стабильно финансировать потребности армии и обеспечивать выплаты работникам бюджетной сферы.

Итак, в течение 11 – 17 мая курс доллара будет колебаться в пределах 43,8 – 44,25 гривны, что практически соответствует показателям предыдущих недель. Что касается евро, он будет стоить 50,5 – 52,5 гривны.

Напомним, что курс евровалюты в значительной степени зависит от мирового соотношения пары евро-доллар, а также событий на Ближнем Востоке и цен на энергоносители. В случае обострения ситуации вокруг Ирана можно ожидать укрепления американской валюты, но если нынешний статус-кво сохранится – котировки евро к доллару будут в пределах 1,16 – 1,18.

Характеристики рынка с 11 по 17 мая: