После серьезного обвала: что происходит с долларом США на рынке

На валютном рынке фиксируют стабилизацию позиций доллара против корзины из 6 других валют после существенного обвала. О последних изменениях котировок Индекса доллара США – читайте на Финансы24.

Последние изменения Индекса доллара США на рынке

В понедельник, 16 января, Индекс доллара США укрепил свои позиции на рынке всего на 0,04% до 102,24, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,77 – 102,56.

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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет ;

Более того, это пиковый уровень для Индекса за ; В то же время минимальные котировки упали до 95,04 за аналогичный период, по данным CNBC.

В целом американский доллар сумел стабилизировать позиции на рынке после обвала до минимума за 7 месяцев – 101,77. Ослаблению позиций официальной валюты США способствует убыль инфляции в стране с первой экономикой мира, сообщает издание Reuters. Напомним, что в декабре 2022 года этот показатель упал до 6,5%. Это самый низкий уровень с октября 2021 года.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Спад инфляции усугубляет ожидания перехода Федерального резерва к менее агрессивной монетарной политике. В целом на рынках оценивают возможность поднятия базовой ставки всего на 25 пунктов во время февральского заседания на уровне 91%, согласно Trading Economics.

Специалисты рассказали об основных причинах стремительного укрепления доллара США в 2022 году. К тому же, за этот период Индекс доллара зафиксировал несколько серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.

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