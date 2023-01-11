Последние изменения Индекса доллара США на рынке

В ходе торгов в среду, 11 января 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне. 103,28 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель добавил 0,05%, а колебался в диапазоне 103,11 – 103,43.

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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет ;

Более того, это пиковый уровень для Индекса за ; В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, по данным CNBC.

В целом, Индекс доллара США уже существенно отошел от максимального показателя за 20 лет. В целом валюта остается стабильной на рынке, тогда как инвесторы ожидают новых данных по потребительской инфляции в США. Сейчас главный вопрос – продолжает ли инфляция падать, информирует CNBC.

Очевидно, что становится все сложнее аргументировать историю о сильном долларе,

– заявил главный экономист ING.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют Курс евро колеблется вблизи самого высокого уровня за 7 месяцев против доллара. Американская валюта потеряла почти 12% относительно официальной денежной единицы Еврозоны от максимума за 20 лет, зафиксированного в сентябре 2022 года. Дело в том, что инвесторы ожидают ослабления инфляции. Соответственно на этом фоне доллар, вероятнее всего, упадет до слабых позиций, ведь при таких условиях исчезнет необходимость поднятия базовой ставки, сообщает Reuters. Эксперты также объяснили, что привело к стремительному укреплению доллара США в 2022 году. Более того, за этот период Индекс доллара зафиксировал несколько серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год. Больше новостей о долларе США: