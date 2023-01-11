Последние изменения Индекса доллара США на рынке
В ходе торгов в среду, 11 января 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне. 103,28 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель добавил 0,05%, а колебался в диапазоне 103,11 – 103,43.
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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет;
- В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, по данным CNBC.
В целом, Индекс доллара США уже существенно отошел от максимального показателя за 20 лет. В целом валюта остается стабильной на рынке, тогда как инвесторы ожидают новых данных по потребительской инфляции в США. Сейчас главный вопрос – продолжает ли инфляция падать, информирует CNBC.
Очевидно, что становится все сложнее аргументировать историю о сильном долларе,
– заявил главный экономист ING.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
- Однако в последнем квартале 2022 года Индекс доллара зафиксировал наибольшие потери за 3 месяца за последние 12 лет. В общем, это произошло из-за настроений инвесторов относительно процентной ставки;
- В частности, они полагали, что Федеральный резерв не будет поднимать ставку выше 5%, поскольку инфляция постепенно падает. На сегодняшний день этот показатель составляет 4,25% – 4,50%;
- В то же время, это не помешало американской валюте за год достичь лучшего результата на рынке за 7 лет – с 2015 года. Речь идет о годовом росте на уровне 8,6%.