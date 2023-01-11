Останні зміни Індексу долара США на ринку

Під час торгів у середу, 11 січня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 103,28 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник додав 0,05%, а коливався в діапазоні 103,11 – 103,43.

Варте уваги Ціни на газ у Європі обвалилися до важливої позначки: коли можуть виникнути проблеми

Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років ;

Ба більше, це піковий рівень для Індексу за ; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, за даними CNBC.

Загалом Індекс долара США уже суттєво відійшов від максимального показника за 20 років. Загалом валюта залишається стабільною на ринку, тоді як інвестори очікують на нові дані щодо споживчої інфляції у США. Наразі головне питання – чи продовжує інфляція падати, пише CNBC.

Очевидно, що стає все складніше аргументувати історію про сильний долар,

– заявив головний економіст ING.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют Курс євро коливається поблизу найвищого рівня за 7 місяців проти долара. Американська валюта втратила майже 12% відносно офіційної грошової одиниці Єврозони від максимуму за 20 років, який зафіксували у вересні 2022 року. Річ у тому, що інвестори очікують на послаблення інфляції. Відповідно на цьому фоні долар, найімовірніше, впаде до слабких позицій, адже за таких умов зникне потреба у піднятті базової ставки, пише Reuters. Експерти також пояснили, що призвело до стрімкого зміцнення долара США у 2022 році. Ба більше, за цей період Індекс долара зафіксував кілька серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік. Більше новин про долар США: