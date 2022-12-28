Доллар взлетел к максимуму по отношению к иене, а эксперт рассказал об интересной ситуации для валюты США

Американский доллар укрепляет позиции против корзины из 6 других валют. Кроме того, валюта США попала в интересную ситуацию. О последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Котировки Индекса доллара США выросли на рынке. Эта динамика актуальна для всех шести валют, но особенно касается иены. Дело в том, что доллар в ходе торгов достиг максимума за неделю против официальной валюты Японии, информирует CNBC.

Важно Мир после эмбарго и ценового потолка для нефти из России: реакция рынка и новые возможности

Кроме того, доллар продолжает консолидировать силы после того, как в середине декабря эта денежная единица упала до самого низкого уровня с середины июня 2022 года.

Последние изменения Индекса доллара США на рынке

По состоянию на среду, 28 декабря, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 104,33 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель упал на 0,15%, а колебался в диапазоне 104,12 – 104,37. Крайние позиции для Индекса доллара за последний год:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78 ;

; В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Недавно специалисты объяснили основные причины стремительного укрепления доллара США в 2022 году, а также фиксирование нескольких серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.

Доллар в достаточно интересной ситуации. Если начнется рецессия в США, Федеральному резерву придется снизить ставку. И очевидно, вы захотите продать доллара. В то же время, если начнется глобальная рецессия, то люди будут покупать доллар как убежище.

– рассказал глава филиала State Street в Токио.

Динамика других валют

Фунт стерлингов потери 0,06% во время торгов и продолжает колебаться немного выше своего минимума за месяц. Параллельная главная валюта Еврозоны – евро – почти не изменила своих позиций против доллара США. Однако за последние две недели эта денежная единица упала несколько ниже максимального значения за последние 6 месяцев.

Больше новостей о долларе США: