Доллар вплотную приблизился к минимуму за 12 месяцев: все из-за сигналов от центробанка США

Доллар США продолжает терять позиции на рынке, в то время как другие валюты дорожают. Одним из ключевых факторов влияния на рынке валют стали заявления главы центрального банка США.

Как изменился курс доллара на рынке

В пятницу, 23 августа, Индекс доллара США снова демонстрировал отрицательную динамику на рынке. Американская валюта отреагировала на последнее заявление главы Федерального резерва. Дело в том, что Джером Пауэлл дал однозначный сигнал, что долгожданное снижение процентных ставок начнут в сентябре.

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В частности, Пауэлл заявил, что пришло время, чтобы скорректировать монетарную политику, поскольку риски повышения инфляции уменьшились, а риски снижения уровня занятости наоборот выросли. По его словам, они не стремятся спровоцировать еще большего ухудшения ситуации на рынке труда. Кроме того, он добавил, что при условии соответствующего ослабления процентных ставок, есть все основания полагать, что экономика вернется к инфляции на уровне 2% при сохранении сильного рынка труда, пишет CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Позиции доллара США на рынке

Индекс доллара США упал на 0,81% с вечера четверга до 100,64, почти достигнув самого низкого показателя за 12 месяцев. Тогда как, согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель колеблется на уровне 100,68. В течение дня индекс колебался в диапазоне от 100,60 до 101,55.

В то же время евро и японская иена выросли в цене. Тогда как британский фунт во время торговой сессии в пятницу вырос до максимального уровня за более чем 2 года относительно доллара США, ведь комментарии Джерома Пауэлла по доллару совпали с признаками укрепления британской экономики.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,60, сообщает издание CNBC.

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