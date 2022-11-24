Главная валюта для мировой торговли существенно просела на рынке: что происходит

Доллар продолжает ослабевать против корзины из 6 валют основных торговых партнеров США. Все из-за смены настроений инвесторов, которую спровоцировали два важных фактора.

Котировки Индекса доллара США продолжают терять позиции на рынке. Больше об изменениях в валютном секторе – читайте в материале 24 канала.

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С начала торговой сессии доллар существенно ослаб, поскольку инвесторы снова обращают внимание на более рисковые активы. Этому способствует перспектива более медленных темпов поднятия процентных ставок в США, пишет CNBC. Напомним, что Федеральный резерв на сегодня придерживаться одной из самых агрессивных позиций в мире.

Динамика доллара США на рынке

В ходе торгов в четверг, 24 ноября, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 105,84, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,22%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года также зафиксировали наибольшее двухдневное падение котировок Индекса доллара США за почти 14 лет.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Официальная валюта стран Еврозоны – евро – выросла на 0,23%. В то время как фунт вырос на 0,26%. В течение торгов ночью британская денежная единица пошла вверх на 1,4% после того, как предварительные данные по экономической активности в Британии превзошли ожидания. Японская иена выросла на 0,54%. Курс в стране остановился на уровне 138,84 иены за доллар.

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