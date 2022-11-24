Котировки Индекса доллара США продолжают терять позиции на рынке. Больше об изменениях в валютном секторе – читайте в материале 24 канала.
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С начала торговой сессии доллар существенно ослаб, поскольку инвесторы снова обращают внимание на более рисковые активы. Этому способствует перспектива более медленных темпов поднятия процентных ставок в США, пишет CNBC. Напомним, что Федеральный резерв на сегодня придерживаться одной из самых агрессивных позиций в мире.
Динамика доллара США на рынке
В ходе торгов в четверг, 24 ноября, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 105,84, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,22%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.
В ноябре 2022 года также зафиксировали наибольшее двухдневное падение котировок Индекса доллара США за почти 14 лет.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Динамика других валют
Официальная валюта стран Еврозоны – евро – выросла на 0,23%. В то время как фунт вырос на 0,26%. В течение торгов ночью британская денежная единица пошла вверх на 1,4% после того, как предварительные данные по экономической активности в Британии превзошли ожидания. Японская иена выросла на 0,54%. Курс в стране остановился на уровне 138,84 иены за доллар.
Больше фактов о динамике доллара США:
- В целом 2022 стал для Индекса доллара США лучшим годом за последние почти 40 лет;
- В рамках последнего квартала доллар ослаб на 4%, отойдя от максимума за 20 лет, который зафиксировали в начале осени, пишет CNN Business;
- В целом одной из основных причин стремительного роста американской валюты в 2022 году стала политика Федерального резерва;
- В то же время, выделяют две основные причины для ослабления доллара США. Постепенное замедление темпов инфляции в США. Второй фактор – это Китай;
- С одной стороны растут надежды на ослабление ограничений, связанных с коронавирусом, а с другой правительство второй экономики мира пытается преодолеть кризис в национальном секторе недвижимости.