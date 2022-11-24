Котирування Індексу долара США продовжують втрачати позиції на ринку. Більше про зміни у валютному секторі – читайте у матеріалі 24 каналу.

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З початку торгової сесії долар істотно ослаб, оскільки інвестори знову звертають увагу на більш ризикові активи. Цьому сприяє перспектива більш повільних темпів підняття процентних ставок у США, пише CNBC. Нагадаємо, що Федеральний резерв на сьогодні дотримуватися однієї з найбільш агресивних позицій у світі.

Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у четвер, 24 листопада, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 105,84, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,22%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року також зафіксували найбільше дводенне падіння котирувань Індексу долара США за майже 14 років.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Офіційна валюта країн Єврозони – євро – зросла на 0,23%. Тоді як фунт виріс на 0,26%. Протягом торгів у ночі британська грошова одиниця пішла вгору на 1,4% після того, як попередні дані щодо економічної активності у Британії перевершили очікування. Японська єна зросла на 0,54%. Курс в країні зупинився на рівні 138,84 єни за долар.

Більше фактів про динаміку долара США: