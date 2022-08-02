Индекс доллара США впервые за продолжительное время продемонстрировал положительную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.
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Актуальные данные по Индексу доллара
По состоянию на 2 августа, индекс доллара составляет 105,53, согласно данным Yahoo!Finance . С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,07% . Начальная позиция индекса доллара была 105,36. Минимальные и максимальные позиции доллара по отношению к корзине из 6 валют:
- пик Индекса был зафиксирован в середине июля 2022 года на уровне 109,29 ;
- тогда как самый низкий этот показатель за аналогичный период падал до 91,78, по данным CNBC.
Фактор центробанка США
После одной из последних пресс-конференций главы Федерального Резерва США Джерома Пауэлла по поводу поднятия базовой ставки и сдерживания инфляции Индекс доллара потерял 0,6% за ночь, опустившись до 106,1. На тот момент это был минимальный показатель через три недели.
В понедельник, 1 августа, индекс доллара обновил свой минимум за месяц, поскольку трейдеры решили сокращать свои длинные позиции в этой валюте. Инвесторы все больше поддерживают позицию, что агрессивная монетарная политика американского центробанка приближает экономику к рецессии, сообщает Reuters .
Что в целом происходит с долларом США на рынке
Доллар США в 2022 году показывал очень мощные позиции на рынке. Индекс доллара США даже достиг своего максимума. В то же время, такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику.
Дело в том, что ключевой валютой для мировой торговли является доллар. Так что результатами такой динамики могут быть следующие:
- новый удар для мировой экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,
- уменьшение объемов инвестиций,
- ухудшение финансовых условий,
- более сложный процесс выполнения государствами своих финансовых обязательств.
Следует также учитывать, что сейчас доллар США – это главная резервная валюта мира. Однако в этом секторе тоже фиксируют некоторые изменения. К примеру, все большую долю начинает охватывать китайский юань, который уже вошел в первую тройку ключевых резервных валют для центробанков.
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