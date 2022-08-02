Индекс доллара США впервые за продолжительное время продемонстрировал положительную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

Интересно Мировые центробанки устроили погоню по борьбе с инфляцией: как реагировать

Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 2 августа, индекс доллара составляет 105,53, согласно данным Yahoo!Finance . С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,07% . Начальная позиция индекса доллара была 105,36. Минимальные и максимальные позиции доллара по отношению к корзине из 6 валют:

пик Индекса был зафиксирован в середине июля 2022 года на уровне 109,29 ;

; тогда как самый низкий этот показатель за аналогичный период падал до 91,78, по данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Фактор центробанка США

После одной из последних пресс-конференций главы Федерального Резерва США Джерома Пауэлла по поводу поднятия базовой ставки и сдерживания инфляции Индекс доллара потерял 0,6% за ночь, опустившись до 106,1. На тот момент это был минимальный показатель через три недели.

В понедельник, 1 августа, индекс доллара обновил свой минимум за месяц, поскольку трейдеры решили сокращать свои длинные позиции в этой валюте. Инвесторы все больше поддерживают позицию, что агрессивная монетарная политика американского центробанка приближает экономику к рецессии, сообщает Reuters .

Что в целом происходит с долларом США на рынке

Доллар США в 2022 году показывал очень мощные позиции на рынке. Индекс доллара США даже достиг своего максимума. В то же время, такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику.

Дело в том, что ключевой валютой для мировой торговли является доллар. Так что результатами такой динамики могут быть следующие:

новый удар для мировой экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,

уменьшение объемов инвестиций,

ухудшение финансовых условий,

более сложный процесс выполнения государствами своих финансовых обязательств.

Следует также учитывать, что сейчас доллар США – это главная резервная валюта мира. Однако в этом секторе тоже фиксируют некоторые изменения. К примеру, все большую долю начинает охватывать китайский юань, который уже вошел в первую тройку ключевых резервных валют для центробанков.

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