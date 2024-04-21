Что происходило с долларом США в течение недели

Доллар США завершил очередную неделю с положительной динамикой. При этом на рынок влияли как мощные геополитические факторы, так и сигналы из США. Больше о главных изменениях - читайте в материале 24 Канала.

Как изменилась ситуация на рынке валют за неделю

Торги в пятницу, 19 апреля, Индекс доллара США завершил на уровне 106,12, растеряв определенный рост в начале сессии. Дело в том, что трейдеры оценивали ситуацию на Ближнем Востоке. Напомним, что Иран в минувшую субботу атаковал Израиль, а через неделю получил ответный удар.

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Ответ Израиля на атаку Ирана похоже имел достаточно ограниченное влияние на рынке, тогда как сообщения свидетельствуют, что ядерные объекты Ирана остаются в безопасности. В то же время опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке сначала побудило к "бегству" в безопасные активы. Однако Иран, очевидно, преуменьшил значение атаки Израиля, информирует TradingEconomics.

Ключевые колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Внутренние сигналы в США

На доллар также влияет экономическая ситуация в США. В частности, Федеральный резерв отмечает, что не будет спешить со снижением ключевой ставки. Сейчас большинство трейдеров ожидают, что центральный банк сделает соответствующий шаг только в сентябре. Кроме того, последние данные свидетельствуют об устойчивости американской экономики и постоянном ценовом давлении.

Всего за неделю Индекс доллара США зафиксировал незначительные изменения, вырос на 0,08%, по данным MarketWatch. Тогда как за месяц этот индикатор укрепил позиции на рынке на 1,62%, за 3 месяца – на 2,74%, а с начала 2024 года – на 4,72%.

Также напомним, что в начале недели Индекс доллара США вырос до пикового значения за 5 месяцев на фоне заявления главы Федерального резерва Джерома Пауэлла. Он заявил, что регулятор может удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного периода.