Доллар фиксирует новые максимумы на рынке

Американская валюта взлетела до пикового уровня за 5 месяцев против евро во время торгов во вторник, 16 апреля. Этому способствовало заявление главы Федерального резерва Джерома Пауэлла.

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По его словам, регулятор может удерживать ключевую ставку на высоком уровне в течение более длительного периода. Мол, инфляция остается достаточно устойчивой.

Кроме того, доллар достиг самого высокого уровня с середины 1990 года против японской иены, поскольку трейдеры наготове к потенциальному вмешательству властей Японии.

Какие еще факторы влияют на доллар

Позиции доллара США на рынке также поддержали более сильные, чем ожидали, экономические показатели. В частности, речь идет о розничных продажах за март, а также более устойчивая, чем прогнозировали, инфляция.

К теме! В четвертом квартале 2023 года ожидали, что экономика США будет замедляться, по словам директора по торговле Monex USA в Вашингтоне. Эксперт добавил, что в реальности американская экономика растет.

Еще один фактор влияния – рост геополитической напряженности в мире также усиливает статус доллара, как актива-гавани. Прежде всего речь идет о ситуации между Ираном и Израилем.