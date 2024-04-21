Як змінилася ситуація на ринку валют за тиждень

Торги у п'ятницю, 19 квітня, Індекс долара США завершив на рівні 106,12, розгубивши певне зростання на початку сесії. Річ у тому, що трейдери оцінювали ситуацію на Близькому Сході. Нагадаємо, що Іран минулої суботи атакував Ізраїль, а через тиждень отримав удар у відповідь.

Варте уваги Атака Ірану на Ізраїль: чого чекати від ринку нафти

Відповідь Ізраїлю на атаку Ірану схоже мав досить обмежений вплив на ринку, тоді як повідомлення свідчать, що ядерні об'єкти Ірану залишаються в безпеці. Водночас побоювання щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході спершу спонукало до "втечі" в безпечні активи. Проте Іран, очевидно, применшив значення атаки Ізраїлю, інформує TradingEconomics.

Ключові коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Внутрішні сигнали у США

На долар також впливає економічна ситуація у США. Зокрема, Федеральний резерв наголошує, що не буде поспішати зі зниженням ключової ставки. Наразі більшість трейдерів очікують, що центральний банк зробить відповідний крок аж у вересні. Крім того, останні дані свідчать про стійкість американської економіки та постійний ціновий тиск.

Загалом за тиждень Індекс долара США зафіксував незначні зміни, зрісши на 0,08%, за даними MarketWatch. Тоді як за місяць цей індикатор зміцнив позиції на ринку на 1,62%, за 3 місяці – на 2,74%, а з початку 2024 року – на 4,72%.

Також нагадаємо, що на початку тижня Індекс долара США зріс до пікового значення за 5 місяців на тлі заяви очільника Федерального резерву Джерома Павелла. Він заявив, що регулятор може утримувати ставку на високому рівні протягом довшого періоду.