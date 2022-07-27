Реалии валютного рынка: как изменилась динамика Индекса доллара США

Одним из важных индикаторов состояния глобальной экономики – динамика на валютном рынке. Как изменились показатели Индекса доллара США, который является мощным игроком сектора – читайте в материале 24 канала.

Очередной день Индекс доллара США начинает с отрицательной динамики на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

Как инвесторы меняют стратегии и инструменты и почему это важно для Украины

Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на среду, 27 июля 2022 года, индекс доллара остановился на уровне 107,00, информирует Yahoo!Finance . С начала торгового дня этот показатель упал на 0,18% . Начальная позиция индекса доллара была 107,13.

На сегодняшний день Индекс доллара почти вплотную подошел к своему годовому максимуму, который был зафиксирован на уровне 109,29. В то время как минимальное значение этого показателя за аналогичный период опускалось до 91,78, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара Это показатель, показывающий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

курс евро по отношению к доллару, согласно Yahoo!Finance , остановился на уровне 1,0140 доллара, что на +0,2435% больше с начала торгового дня;

что на +0,2435% больше с начала торгового дня; курс японской иены – 0,0073 доллара (+0,1027%);

(+0,1027%); курс фунта стерлинга – 1,2067 доллара (+0,3134%);

(+0,3134%); курс канадского доллара – 0,7781 доллара США (+0,2179%);

США (+0,2179%); курс шведской кроны – 0,0971 доллара (+0,2494%);

(+0,2494%); курс швейцарского франка – 1,0409 доллара (+0,3316%).

Что в целом происходит на рынке

Напомним, что в последнее время доллар США показывает очень сильные позиции на рынке. В то же время, такой рост американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику. Дело в том, что почти вся торговля связана именно на долларе. Так что результатами такого курса доллара на рынке могут стать:

новый удар для экономики, еще не успевшей восстановиться после коронавируса,

уменьшение объемов инвестиций,

ухудшение финансовых условий,

более сложный процесс выполнения государствами своих финансовых обязательств.

К тому же доллар – это главная резервная валюта мира. Хотя в этом секторе тоже фиксируют некоторые изменения. В частности, все большую часть начинает охватывать китайский юань, который уже вошел в первую тройку ключевых резервных валют для центробанков.

Позиции доллара США на валютном рынке растут из-за подготовки трейдеров к встрече Федеральной резервной системы США, которая запланирована на конец июля 2022 года.

В центробанке США, вероятнее всего, примут решение о новом и вновь достаточно резком повышении базовой процентной ставки. Кроме того, их аппетиты рискуют снижаться на фоне достаточно тревожных новостей об ослаблении глобальной экономики, пишет CNBC.

Актуально – иностранцы могут заказать надпись на ракетах за донат для ВСУ: смотреть видео