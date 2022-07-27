Черговий день Індекс долара США починає із негативної динаміки на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на середу, 27 липня 2022 року, Індекс долара зупинився на рівні 107,00, інформує Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 0,18%. Початкова позиція Індексу долара була 107,13.

На сьогодні Індекс долара майже впритул підійшов до свого річного максимуму, який був зафіксований на рівні 109,29. Тоді як мінімальне значення цього показника за аналогічний період опускався до 91,78, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара Це показник, який показує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього переліку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

курс євро щодо долара, згідно з Yahoo!Finance, зупинився на рівні 1,0140 долара, що на +0,2435% більше з початку торгового дня;

що на +0,2435% більше з початку торгового дня; курс японської єни – 0,0073 долара (+0,1027%);

(+0,1027%); курс фунта стерлінга – 1,2067 долара (+0,3134%);

(+0,3134%); курс канадського долара – 0,7781 долара США (+0,2179%);

США (+0,2179%); курс шведської крони – 0,0971 долара (+0,2494%);

(+0,2494%); курс швейцарського франка – 1,0409 долара (+0,3316%).

Що загалом відбувається на ринку

Нагадаємо, що останнім часом долар США демонструє дуже сильні позиції на ринку. Водночас таке зростання американської нацвалюти негативно впливає на глобальну економіку. Річ у тому, що майже вся торгівля зав'язана саме на доларі. Тож результатами такого курсу долара на ринку можуть стати:

новий удар для економіки, яка ще не встигла відновитися після коронавірусу,

зменшення обсягів інвестицій,

погіршення фінансових умов,

складніший процес виконання державами своїх фінансових зобов'язань.

До того ж долар – це головна резервна валюта світу. Хоча у цьому секторі теж фіксують певні зміни. Зокрема, все більшу частку починає охоплювати китайський юань, який уже увійшов до першої трійки ключових резервних валют для центробанків.

Важливо! Позиції долара США на валютному ринку зростають через підготовку трейдерів до зустрічі Федеральної резервної системи США, яка запланована на кінець липня 2022 року.

У центробанку США, найімовірніше, ухвалять рішення про нове та знову досить різке підвищення базової процентної ставки. Крім того, їхні апетити до ризику знижуються на тлі досить тривожних новин про послаблення глобальної економіки, пише CNBC.

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