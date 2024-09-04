Экономика США в центре внимания: как реагирует доллар

Доллар США за прошедший день продемонстрировал стабильную динамику на рынке. На валюту влияют ожидания относительно следующего шага центрального банка США и состояние первой экономики мира.

Что происходит с долларом

Доллар США во вторник, 3 сентября, демонстрировал сильные позиции против большинства других основных валют. Дело в том, что валюта имеет тенденцию к защите даже тогда, когда экономика США находится в центре внимания.

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Добавляют, что риски сценария мягкой экономической посадки США, который в последнее время набирает обороты на рынках, привели к тому, что трейдеры повысили шансы на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США на 50 базисных пунктов 18 сентября до 38% с 30% днем ранее, пишет Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Курс доллара США на рынке

Индекс доллара США колеблется на уровне 101,67. В течение дня этот показатель колебался в диапазоне 101,65 – 101,74, согласно данным MarketWatch. С начала года доллар вырос на 0,33%.

Напомним, что за прошедшую неделю доллар подорожал на 1,2%. Это стало самым большим ростом для американской валюты с середины июня. В то же время доллар США за август потерял 2,6%.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.

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