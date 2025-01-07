Доллар упал до нового минимума: какой фактор давит на валюту США

Доллар США фиксирует потери на рынке, а также упал до минимума за неделю. На валюту влияют ожидания трейдеров относительно политики Дональда Трампа.

Курс доллара на сегодня

Во время торгов во вторник, 7 января 2025 года, доллар США демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. Более того, доллар США упал до минимума за неделю.

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На рынок влияют трейдеры, которые изучали вопрос, может ли Дональд Трамп, который готовится к вступлению в должность президента США, ввести менее агрессивные тарифы, чем он обещал.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,58;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Сначала Индекс доллара США зафиксировал спад на уровне 0,25% до 108,03 после падения до 107,74 в течение ночи, что является самым низким показателем с 30 декабря. На момент создания этого материала, индекс торгуется на уровне 107,98, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 107,95 до 108,43.

Напомним, что доллар США – это единственная из 15 основных валют, которая закончила 2024 год с ростом. В годовом исчислении доллар вырос более чем на 7%.