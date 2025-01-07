Что происходит на мировом рынке нефти

Во вторник, 7 января 2025 года, нефть дешевеет на рынке. Цены на нефть падают второй день подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В то же время опасения относительно сокращения объемов поставок из России и Ирана на фоне расширения санкций со стороны Запада сдерживали потери нефти в цене.

Напомним, что на прошлой неделе нефть фиксировала рост в цене 5 дней подряд. Более того, в пятницу цены на нефть достигли самого высокого уровня с октября на фоне ожиданий больших экономических стимулов в Китае.

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Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 8 центов или на 0,1%. Сырье торгуется на уровне 76,22 доллара за баррель. При этом нефть WTI зафиксировала спад на 15 центов или на 0,19%. Контракты на американскую нефть стоят 73,42 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: