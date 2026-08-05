Официальный курс валюты в Украине

По обновленным данным Нацбанка, в четверг, 6 августа, официальный курс валюты для украинцев будет следующим:

доллар США – 44,69 гривны (то есть -6 копеек по сравнению с 5 августа);

(то есть -6 копеек по сравнению с 5 августа); евро – 51,63 гривны (то есть +9 копеек по сравнению с 5 августа).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,98 гривны по официальному курсу, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,04 гривны.

Сколько стоит валюта в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на вечер 5 августа покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,44 гривны (-5 копеек), а продажа – по 44,94 гривны (-6 копеек).

, по состоянию на вечер 5 августа покупка доллара в банках обходится в среднем по (-5 копеек), а продажа – по (-6 копеек). Покупка евро осуществляется по 51,20 гривны (без изменений), а продажа – по 51,85 гривны (-2 копейки).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,77 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,85 гривны (+2 копейки).

(+1 копейка), а продажа – по (+2 копейки). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,45 гривны (без изменений), а продажа – по 51,63 гривны (+11 копеек).

Какой курс в обменниках

По данным finance.ua, обменные пункты покупают доллары в среднем по 44,27 гривны (-13 копеек), а продают – по 44,82 гривны (+4 копейки).

(-13 копеек), а продают – по (+4 копейки). Евро покупают по 51,32 гривны (+23 копейки), а продают – по 51,74 гривны (+6 копеек).

К слову, именно значительные международные резервы и валютные интервенции Нацбанка вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов называл главными стабилизирующими факторами для валютного рынка Украины. Кроме того, чрезвычайно важна финансовая помощь партнеров.

Речь идет о своеобразной "подушке безопасности", позволяющей регулятору компенсировать ситуативный рост спроса на межбанке. Правда, уже со второй половины августа давление на него может усилиться из-за подготовки к осенне-зимнему периоду.