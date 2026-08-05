Офіційний курс валюти в Україні
За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 6 серпня, офіційний курс валюти для українців буде таким:
- долар США – 44,69 гривні (тобто -6 копійок проти 5 серпня);
- євро – 51,63 гривні (тобто +9 копійок проти 5 серпня).
Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.
Скільки коштує валюта в банках
- За даними 24 Каналу, станом на вечір 5 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,44 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,94 гривні (-6 копійок).
- Купівля євро проходить по 51,20 гривні (без змін), а продаж – по 51,85 гривні (-2 копійки).
Що з вартістю на чорному ринку
- Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,77 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,85 гривні (+2 копійки).
- Натомість купівля євро проходить по 51,45 гривні (без змін), а продаж – по 51,63 гривні (+11 копійок).
Який курс в обмінниках
- За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,27 гривні (-13 копійок), а продають – по 44,82 гривні (+4 копійки).
- Євро купують по 51,32 гривні (+23 копійки), а продають – по 51,74 гривні (+6 копійок).
До слова, саме значні міжнародні резерви та валютні інтервенції Нацбанку віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов називав головними стабілізувальними чинниками для валютного ринку України. Окрім того, надзвичайно важливою є фінансова допомога партнерів.
Йдеться про своєрідну "подушку безпеки", що дозволяє регулятору компенсувати ситуативне зростання попиту на міжбанку. Щоправда, уже з другої половини серпня тиск на нього може посилитися через підготовку до осінньо-зимового періоду.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google