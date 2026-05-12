Выгодно ли менять валюту в Украине после подорожания доллара и евро

Во вторник, 12 мая, официальный курс валют в Украине вырос, цена доллара теперь составляет 43,95 гривны, а евро – 51,72 гривны. Однако подорожали ли иностранные наличные для граждан в банках и обменниках – читайте далее.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 12 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,65 гривны (без изменений), а продажа по 44,20 гривны (+6 копеек).

Покупка евро проходит по 51,45 гривны (+5 копеек), а продажа – по 52,17 гривны (+17 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,90 гривны (+4 копейки), а продажа – по 43,90 гривны (без изменений).

Зато покупка евро проходит по 51,70 гривны (без изменений), а продажа – по 51,83 гривны (-2 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,28 гривны (-20 копеек), а продают – по 43,91 гривны (+5 копеек).

Евро покупают по 51,40 гривны (-10 копеек), а продают – по 52,03 гривны (+8 копеек).

Что влияет на курс валюты в Украине?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что сейчас Нацбанк продолжает активно контролировать ситуацию на межбанке и поддерживать баланс между спросом и предложением.

Валютные поступления и в дальнейшем обеспечивает экспорт агросектора, а международная финансовая помощь и ожидания новых траншей поддерживают ощущение относительной макрофинансовой стабильности.

Поэтому в течение недели 11 – 17 мая можно ожидать относительной стабильности курса доллара в Украине, хотя риски для гривны сохраняются, такие как значительный бюджетный дефицит, импортные потребности бизнеса и чувствительность рынка к новостям.